Верховная Рада не смогла направить в Конституционный суд инициативу переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

За было 202 голоса, а для принятия решения нужно было по крайней мере 216, сообщает 112 Украина.

Во время возвращения к голосованию нардепы скандировали «БПП», «Мова-віра-армія», а после окончательного голосования - «ганьба».

Законопроект № 8329 предусматривает внесение изменений в Конституцию - переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Напомним, Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).