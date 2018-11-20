также в разделеПолитика
«Нацкорпус» не поддержал выдвижение в президенты Кошулинского 30
Порошенко поблагодарил главу Черкасской епархии УПЦ МП за мудрость 80
Порошенко заверил, что жители Смелы не будут переплачивать за тепло 20
Погребинский: Соцопросы свидетельствуют, что большинство граждан поддерживают мирный план Медведчука 92
Медведчук возмущен тарифным геноцидом, устроенным Гройсманом 54
Порошенко назначил нового главу Черкасской ОГА 28
«РАЗУМНАЯ СИЛА» призывает Гриценко перестать спекулировать на теме Донбасса 58
Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности нардепа Березкина 28
Левочкина и Бойко исключили из Оппоблока 102
МИД: Посол Венгрии начинает работу в Украине «кремлевскими методами» 140
Фракция БПП выдвинула условия к госбюджету: иначе не проголосует 50
Венгрия не против участия Климкина во встрече министров НАТО 40
ПА НАТО выступает за четкую перспективу членства для Украины 41
Порошенко поблагодарил ЕС за помощь с Приазовьем 23
Венгрия: МИД Украины не вызывал посла, он сам инициировал встречу 26
ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море 115
Гаевский: Идеологию для объединения оппозиции сформулировал Медведчук 43
Националисты выдвинули Кошулинского в президенты 88

Верховная Рада не смогла направить в Конституционный суд инициативу переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.

За было 202 голоса, а для принятия решения нужно было по крайней мере 216, сообщает 112 Украина.

Во время возвращения к голосованию нардепы скандировали «БПП», «Мова-віра-армія», а после окончательного голосования - «ганьба».

Законопроект № 8329 предусматривает внесение изменений в Конституцию - переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

Напомним, Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги