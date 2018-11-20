21 ноября Интерпол будет выбирать нового главу организации на Генеральной Ассамблее в Дубае. Предыдущий глава Мэн Хунвэй исчез в Китае в начале октября, а затем сложил полномочия. Один из кандидатов на его место – россиянин Александр Прокопчук, который с 2016 года является вице-президентом Интерпола. В украинском МВД уже заявили, если он победит - Украина выйдет из организации.

Кто такой Александр Прокопчук?

57-летний Александр Прокопчук родом из Украины. В начале карьеры работал в комсомольских организациях, в частности Житомирском обкоме комсомола. В 1986 году переехал в Москву, в начале 90-х занимался международными обменами студентов. Через 10 лет после переезда попал в налоговые и правоохранительные органы России. Впоследствии получил диплом по специальности «юриспруденция» Всероссийской государственной налоговой академии.

В органах внутренних дел Александр Прокопчук с 2003 года. В частности он был начальником Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям. Как отмечает издание Financial Times, эта сфера является одной из наиболее коррумпированных в России. Тогда же Прокопчук стал генерал-майором милиции, а затем – полиции.

История работы генерал-майора с Интерполом началась в 2006 году. Тогда он стал заместителем председателя российского Бюро Интерпола, а с 2011 года - возглавил его. В течение 10 лет он руководил отделом связей МВД России с полицией Европейского союза.

Два года назад, в ноябре 2016-го, Александра Прокопчука избрали вице-президентом Интерпола на Генеральной Ассамблее организации. Он является первым россиянином, который занял такую ​​высокую должность, с тех пор РФ присоединилась к Интерполу (в 1990 году в организацию приняли СССР, а после его распада правопреемником стало российское бюро Интерпола - ред.).

Почему Европа против?

По данным СМИ, в частности газеты The Times, Александр Прокопчук является «лидером» в борьбе за пост главы Интерпола. Однако многие высказывается против его избрания из-за спорных моментов в карьере генерал-майора, в частности, бывший спецсоветник британского МИД Дэвид Кларк, Ребекка Хармс, а также международная неправительственная организация Fair Trials («Справедливая суды»).

Все они обвиняют Прокопчука в нарушении правил Интерпола, а именно в злоупотреблении «красными сообщениями». Это сообщение о том, что определенная страна разыскивает определенное лицо, обвиняемое в уголовном преступлении. Оно содержит имя, дату рождения, национальность, фотографию лица, а также информацию о том, в чем именно его обвиняют. Благодаря этим сообщением страна-участница Интерпола может узнать, что ее границу пытается пересечь преступник. Тогда она может арестовать его, заблокировать его счета и экстрадировать в страну, которая объявила розыск.

Прокопчука обвиняют в том, что именно он, работая в МВД России, отвечал за присланные в Интерпол сфабрикованные «красные уведомления» в отношении людей, которых Россия преследовала по политическим мотивам, то есть противников действующей власти.

Адвокат Бен Кот, специализирующийся на «красных сообщениях» Интерпола, заявил, что ими часто злоупотребляют «беспринципные режимы», ведь Интерпол не имеет внутренней системы сдержек и противовесов, цитирует адвоката The Times.

Кого Россия незаконно искала через Интерпол?

В частности такие сообщения Россия выписывала на американского финансиста Уильяма Браудера, на которого работал адвокат Сергей Магнитский, погибший в российском изоляторе. Браудер искал убийц Магнитского и обвинял Путина в экономических преступлениях. Именно благодаря «красному сообщению» его арестовали в Испании, но впоследствии отпустили.

Также Испания задержала и впоследствии отпустила российского журналиста и активиста по делу Химкинского леса Петра Силаева, потому что признала, что дело против него политически мотивировано.

Дания по «красному сообщению» в течение месяца удерживала чеченского политика Ахмеда Закаева, представителя непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Его Россия обвиняла в том числе в убийстве человека, который, как потом выяснилось, был жив.

Не повезло также борцу с коррупцией и соратнику Алексея Навального Никите Кулаченкову. Его арестовали на Кипре, куда он поехал к семье. Однако в России его экстрадировали по опять же политически мотивированным обвинениям. По этой же причине Интерпол отказался объявлять в розыск бизнесмена Михаила Ходорковского, к тому времени уже помилованного Путиным, и бывшего председателя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которого российские власти обвинили в тайном предоставлении допинга спортсменам.

Также Россия пыталась объявить в международный розыск украинских политиков Арсения Яценюка (который якобы воевал в 90-х в Чечне) и Дмитрия Яроша, лидера «Правого сектора» (якобы за призывы к терроризму и экстремизму), а также олигарха Игоря Коломойского.