Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что следствие относительно преступной деятельности нардепа Станислава Березкина о хищении 20 миллионов долларов «Ощадбанка» заблокировано.

Об этом он рассказал журналистам после проваленного голосования в Верховной Раде за снятие неприкосновенности с нардепа, передает Украинская правда.

По его словам, прокуратура подписывает представление на привлечение к уголовной ответственности депутата тогда, когда есть соответствующие признаки, и тем самым выполняет свои функции.

«Я не понимаю, как работать антикоррупционным органам, когда все наши попытки довести дело до суда и доказать вину или невиновность, постоянно блокируются», - сказал Холодницкий.

Он добавил, что это уже не первое представление, которое было направлено в парламент и заблокировано.

«Мы расследовали это производство около полутора лет, были проведены все необходимые следственные действия, десяти лицам объявлены подозрения, есть четкая доказательная база, что именно этот человек выступает организатором совершения преступления», - заявил антикоррупционный прокурор.

При этом он подчеркнул, что депутаты все равно почему-то не увидели доказательств вины Березкина.

«Извините, но чтобы быть заказчиком убийства, не обязательно самому нажимать на курок. Мы доказываем и материалам следствия, и негласными розыскными действиями, показаниями свидетелей, что именно этот человек давал необходимые указания, контролировал процесс и сделал все, чтобы получить кредит фактически по поддельным документам», - подчеркнул Холодницкий.

«Следствие фактически по этой конкретному нардепу заблокировано, потому что нет согласия на привлечение (к ответственности, - ред). Поэтому по депутату дело будет выделено в отдельное уголовное производство», - добавил он.

Руководитель САП отметил, что по его мнению, решение Рады было не юридическим, а политическим.

Он отметил, что со своей стороны прокуроры готовы нести ответственность за это дело в суде, даже если проиграют его.

Вместе с тем Холодницкий сказал, что повторного представления на Березкина не будет, потому что нет новых аргументов для парламентариев.

Также прокурор рассказал, что сейчас правоохранительными органами принимаются действия, чтобы вернуть в Украину дочь нардепа, которая тоже причастна к делу разворовывания Ощадбанка и скрывается за границей.

Как сообщал ForUm, 20 ноября Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «"Воля народа» Станислава Березкина.

В конце 2016 года сообщалось, что государственный «Ощадбанк» отсудил у совладельцев агрохолдинга «Креатив» Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны «Ощадбанку» 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.

7 ноября генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств «Ощадбанка» правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 миллионов гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года – 2014 года бенефициары «Креатива» в сговоре со служащими АО «Ощадбанка», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство» завладели 20 миллионами долларов.

Банк заключил с «Креативом» договор на 20 миллионов долларов кредита, хотя обеспечение компании позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были учредителями холдинга «Креатив».