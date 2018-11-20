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Первые вертолеты Airbus Н225 Super puma в декабре будут переданы Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на министра Арсена Авакова.

«Первые вертолеты для Украины Airbus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты. В декабре вертолеты передадут ДСНС и НГУ. Наши пилоты уже там! - знакомятся со своими машинами, нарабатывают опыт», - сказал Аваков.

Напомним, на заводе «Airbus Helicopters» выполняется заказ Украины на изготовление и поставку 55 вертолетов различных классов для нужд ГосЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции. В Украине заработают 15 вертолетных баз и центр обслуживания «Airbus Helicopters».
ForUm

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