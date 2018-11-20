Венгрия не будет снимать «вето» с проведения заседаний комиссии Украина-НАТО, но не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу глав внешнеполитических ведомств государств НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Радио Свобода.

«Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем», - заявил Сийярто.

При этом, по словам венгерского министра, Будапешт будет и дальше блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в проблеме языков меньшинств не было никакого прогресса. Сийярто подчеркнул, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковый спор между Украиной и Венгрией двусторонним делом.

«Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор», - заявил глава МИД Венгрии, добавляя, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Как сообщал ForUm, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг сообщил, что разблокировка заседаний комиссии Украина-НАТО зависит от договоренностей Украины и Венгрии в контексте обеспечения языковых прав венгерского меньшинства на Закарпатье в рамках украинского закона об образовании.