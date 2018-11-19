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Во вторник, 20 ноября, на дорогах Киева местами гололедица, предупредили в Украинском Гидрометцентре.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 ° мороза, днем ​​0-2 ° тепла.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Так, водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнить в коленях, ступать на всю подошву; не держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга, размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие.

При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах, если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

Также следует быть внимательными и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; перебегая дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
ForUm

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