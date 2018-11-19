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Председатель комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины задержан на взятке в 275 тысяч гривен, сообщает пресс-служба полиции.

«Чиновник требовал и получил 275 тысяч гривен неправомерной выгоды от руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1,5 миллиона гривен за выполненные по договору работы», - говорится в сообщении.

В пятницу, 16 ноября, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции и следователи военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона задержали председателя комиссии при получении средств через определенное им лицо.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Судом избрана мера пресечения – арест 60 суток, как альтернатива залог в размере 2,3 миллиона гривен.

 
ForUm

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