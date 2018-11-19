Европейский Союз намерен «в ближайшие недели или даже дни» предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Украина рассмотрит возможность приостановления членства в Интерполе в случае избрания президентом организации представителя России.

ВО «Свобода», «Правый Сектор», Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и «С14» заявили о поддержке свободовца Руслана Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет ответит на предложение выдвинуть его кандидатуру на должность главы единой поместной православной церкви на объединительном соборе.

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Украина в ходе заседания Парламентской ассамблеи НАТО представила очередной доклад о связях Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Экс-президент Виктор Янукович, подозреваемый в Украине в государственной измене, из-за травмы не может вставать с кровати и передвигаться, заявил его адвокат Александр Горошинский. Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом лежа.

Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата Верховного Совета АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы.

Председателем «народного совета» второго созыва при группировке «ДНР» стал Владимир Бидевка.