также в разделеОбщество
«Евробляхеры» анонсировали всеукраинскую акцию протеста 11
Супрун запустила флешмоб против Amazon за продажу товаров в «ДНР» 11
Дело Мартыненко: Завершено расследование в отношении еще двух фигурантов 11
Дело Тумгоева: Луценко не видит оснований для отстранения Енина 12
У ГПУ есть материалы на 20 нардепов, которые незаконно берут компенсацию на жилье 18
Омеляну вернули загранпаспорта 10
ФСБ задержала в Азовском море катер с украинскими рыбаками 43
ГПУ: Экс-министр Захарченко и его окружение отмыли 10 миллиардов 19
Крымскому экс-депутату дали 12 лет за госизмену 44
Главой «парламента ДНР» стал бывший нардеп-коммунист 52
Украина приостановит членство в Интерполе, если его возглавит россиянин 56
Митрополит Антоний: Украинцам навязали суету вокруг Томоса, заставляя думать, что это и есть единственная задача земной жизни 84
К оценщику «рюкзаков Авакова» нагрянули с обысками 39
В Ривном «евробляхеры» блокировали таможню 39
Филарет сообщит на соборе о готовности возглавить поместную церковь 69
Полиция: У инкассаторов в Ирпене украли не 1,8 миллиона, а 3 17
Парубий уточнил, что объединительный собор состоится в начале декабря 25
Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом лежа 54

Европейский Союз намерен «в ближайшие недели или даже дни» предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Украина рассмотрит возможность приостановления членства в Интерполе в случае избрания президентом организации представителя России.

ВО «Свобода», «Правый Сектор», Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и «С14» заявили о поддержке свободовца Руслана Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет ответит на предложение выдвинуть его кандидатуру на должность главы единой поместной православной церкви на объединительном соборе.

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Украина в ходе заседания Парламентской ассамблеи НАТО представила очередной доклад о связях Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Экс-президент Виктор Янукович, подозреваемый в Украине в государственной измене, из-за травмы не может вставать с кровати и передвигаться,  заявил его адвокат Александр Горошинский. Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом лежа.

Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата Верховного Совета АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы.

Председателем «народного совета» второго созыва при группировке «ДНР» стал Владимир Бидевка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2369 грн.
13
Теги