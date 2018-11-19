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Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата Верховного Совета АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Ганыш признан виновным в государственной измене. Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую «Конституцию Крыма». Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыш также обязан выплатить 5 789 гривен судебных издержек.

Осужденный остается под домашним арестом до вступления решения в силу.

На дебатах прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. Сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.

Ганыш утверждает, что «никогда не совершал преступления против народа и государства Украина», и показания свидетелей, по его мнению, это подтвердили.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Ганышу вменяются два эпизода: голосование за российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в феодосийский горсовет, которые состоялись по российскому законодательству 14 сентября 2014 года.

Крымский политик называет обвинения необоснованными и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения «референдума о присоединении Крыма к России». Он говорит, что не голосовал за российскую «Конституцию Крыма», и в день ее принятия пришел в парламент для личной встречи с министром социальной политики. Ганыш подтверждает, что баллотировался на российских выборах в горсовет. Но говорит, что делал это по просьбе местного меджлиса, чтобы «оттянуть» голоса у кандидата от Компартии.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

С апреля 2015 по январь 2016 года Ганыш находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора – под домашним арестом.

Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК по два созыва.
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