Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українські Новини.

Генпрокуратура подала ходатайство в суд о разрешении ей доступа к документам, которые находятся в Национальном банке касательно Смартбанка.

Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов стало известно, что Управлением специальных расследований ГПУ проводится досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Генпрокуратура указывает, что у следствия есть достаточно оснований считать, что публичное акционерное общество «Смартбанк» (прежнее название ОАО «Банк Рыночные Технологии») было создано для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму 10 345 553 215 гривен (около 98% всех операций банковского учреждения по выдаче наличных), а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного Захарченко и его окружением преступным путем, фактическое и юридическое обеспечение чего осуществлялось при содействии экс-министра.

Суд разрешил ГПУ изъять в НБУ ряд документов, касающихся Смартбанка, необходимых для расследования уголовного производства.

Напомним, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.