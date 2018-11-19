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Украина в ходе заседания Парламентской ассамблеи НАТО представила очередной доклад о связях Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Украины Ирина Фриз.  

«Особое внимание уделяем связям Кремля с Талибаном, а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов. Талибан - тема отдельного доклада Парламентской ассамблеи, который выносится на обсуждение этой сессии», - отметила она.

По словам Фриз, в докладе имеются свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе, обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности, в Сирии на стороне Исламского государства. «Кроме того, многие бывшие иракские баасисты, которые составляли ядро военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем - верхушку ИГИЛ - проходили обучение в КГБ СССР. В докладе - много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества», - подчеркнула она.
ForUm

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