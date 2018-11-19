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ВО «Свобода», «Правый Сектор», Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и «С14» вместе заявили о поддержке свободовца Руслан Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года.

Об этом говорится в заявлении, которое подписали и обнародовали лидеры националистических организаций Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко, Богдан Червак, Евгений Карась и Степан Брацюнь.

Подписанты подчеркивают, что «необходимо остановить наступление реваншистских сил на президентских и парламентских выборах». Именно поэтому они поддерживают Кошулинского как кандидата на должность президента и призывают к этому всех украинцев.

«2019 будет определяющим для Украины: или наша страна утвердится как Украинское самостоятельное соборное государство, или упадет в пропасть реванша промосковских сил. Чрезвычайно важными в этом есть президентские и парламентские выборы. На них надо дать решающий бой реваншистам, и только националисты являются теми, кто способен остановить агентуру Кремля», – говорится в заявлении.

«Обсудив политическую ситуацию, мы - полномочные представители националистических организаций - приняли решение поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на президентских выборах 2019 года. Призываем другие национально-патриотические силы, в общем всех украинцев поддержать кандидатуру Руслана Кошулинского на должность президента Украины», - сказано заявлении националистов.

Также отмечается, что о поддержке Кошулинского заявил проводник Национального движения «Дія» Дмитрий Ярош.
ForUm

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