Председателем «народного совета» второго созыва при группировке «ДНР» стал Владимир Бидевка, сообщают Новости Донбасса.



По информации сепаратистских СМИ, за его кандидатуру проголосовали 98 «депутатов» из 100.



Бидевка является представителем так называемой фракции «Донецкая республика».

Владимир Бидевка родом из Макеевки Донецкой области. Долгое время он состоял в Коммунистической партии Украины (ее деятельность запрещена в Украине с 16 декабря 2015 года).



С 2010 по 2012 год являлся депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Кроме того, Бидевка был секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты «Коммунист Донбасса».



В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ (№18 в списке).



В 2013 году был координатором от КПУ акций протеста против добычи сланцевого газа в Донецкой области.



В октябре 2014 года выдвигался от Компартии в Верховную Раду Украины, но политсила в парламент не прошла. После этого скрылся на подконтрольной «ДНР» территории и 2 ноября 2014 года был избран депутатом «народного совета ДНР» первого созыва от «Донецкой республики».