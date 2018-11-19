Европейский Союз намерен «в ближайшие недели или даже дни» предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море. Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

«Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни», - заявила Могерини.

По ее словам, «ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят (по этому морю, - ред.) под флагами европейских стран».

Она отметила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море.

Также, по словам Могерини, власти ЕС, в особенности Еврокомиссия, изучают меры поддержки тех районов Украины, которые оказались затронуты действиями России. Она добавила, что этот вопрос обсуждался в понедельник на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

«Сегодня у нас есть также возможность выразить полное единство Европейского Союза, которое мы уже выражали ранее, по поводу непризнания так называемых выборов, которые прошли 11 ноября на Донбассе», - добавила Могерини.

Как ранее сообщалось, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.