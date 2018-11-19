Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет ответит на предложение выдвинуть его кандидатуру на должность главы единой поместной православной церкви на объединительном соборе. Об этом говорится в его заявлении, размещенном в Facebook.

«В связи с распространением ряда публикаций, явной целью которых является посеять замешательство в Украинской церкви и в обществе, подорвать процесс диалога между украинской стороной и Константинопольской матерью-церковью - Вселенским патриархатом, хочу сообщить всем о следующем. Избрание предстоятеля для единой поместной Украинской православной церкви будет происходить на соборе, после того, как на нем будет провозглашено и утверждено церковное объединение», – отметил он.

Филарет подчеркнул, что самовыдвижение кандидатур на предстоятельство в церкви не допускается канонами. «Ранее сообщалось, что епископат УПЦ Киевского патриархата будет предлагать мою кандидатуру для избрания предстоятелем. Я благодарю епископат за выражение доверия ко мне, так же, как благодарен за мощную поддержку со стороны полноты Киевского патриархата и всего общества. Сейчас у меня есть сформированное видение того, как дальше надо действовать, и о нем через наше личное общение знают наши партнеры по диалогу, который продолжается. Уверяю, что в рамках этого диалога мы придерживались и будем придерживаться взятых на себя обязательств так же, как и его другие участники», – заявил предстоятель УПЦ КП.

«Какой будет мой ответ на упомянутое выше предложение об избрании, если оно будет объявлено ​​официально на соборе - я также официально сообщу собору, обосновав перед ним свое видение и решение и ожидая от него поддержки моей позиции. Основанием для ответа будет исключительно понимание блага церкви и ответственность перед Господом за надлежащее выполнение порученного мне Им служения на Киевском престоле, которое я, по милости Божией, несу уже более 52 лет», – отметил Филарет.

«До сих пор, когда было нужно для церкви - я был твердым и непреклонным, не оставляя предстоятельства, хотя и требовали этого от меня в Москве, применяя и принуждение, и обещания. Так же ради блага церкви я шел и на уступки, в частности когда будучи предстоятелем УПЦ, я ради объединения в 1992 году уступил эту должность», – подчеркнул он.

Филарет напомнил, что год назад Московская патриархия его желание добиться признания автокефалии Украинской церкви и его письмо о шагах, направленных на это, восприняла как возможность разрушить и поглотить Киевский патриархат. «Я решительно воспрепятствовал этому - и московский план провалился», – заявил он.

«За все эти десятилетия ни угрозы сильных мира сего, ни море грязи, которой чернили мое имя, ни «запреты и анафемы» - ничто не заставило меня отступить от исполнения воли Божьей и служения Украинской церкви. История свидетельствует о верности такого пути и я хочу заверить наш епископат, духовенство и паству, не отступлю от него и в будущем. Поэтому и сейчас, имея ответственность как патриарх Киевский и всей Руси-Украины, я делал и буду делать все необходимое для того, чтобы объединительный процесс был успешно завершен, чтобы Единая поместная УПЦ была утверждена, а затем признана другими поместными церквями», – подчеркнул предстоятель.

По его словам, недопустимо, чтобы повод изменений в церкви был использован недоброжелателями, «чтобы подорвать ее единство или превратить в орудие чужих интересов, - такое орудие, которым, к сожалению, сейчас является митрополия Московского патриархата в Украине». «Нашему народу и стране нужна действительно независимая церковь, а не чужой инструмент, только прикрытый наименованием независимости», – отметил Филарет.

«Противники понимают историческую важность происходящего, так же как и чувствительность процесса подготовительного диалога. Поэтому и делают все, на что способны, чтобы помешать успеху, задействовав различные средства - деньги, дипломатию, спецслужбы, зависимые от них СМИ, применяя полуложь и откровенную ложь», – заявил он.

«Я призываю и всю полноту церкви, и украинское общество, и всех участников объединительного процесса - хранить мудрость и трезвость. Цель врагов - посеять недоверие и замешательство. Наша общая цель - успешно завершить начатое дело. И я верю, что это произойдет - с помощью Божией», – сказано в заявлении Филарета.

Напомним, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко со ссылкой на Вселенский патриархат сообщил, что объединительный собор Украинской православной церкви состоится в декабре 2018 года.

Ранее доктор наук по богословию, профессор, патриарший наместник, митрополит, владыка Епифаний заявил, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет будет единым кандидатом от Киевского патриархата на предстоятеля единой поместной православной церкви.