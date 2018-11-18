Россия проиграла войну, потому что потеряла Украину в контексте любого сотрудничества.

«Путин - позволил провести полную рокировку украинского общества», - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время конференции Halifax International Security Forum в Канаде, сообщает Gazeta.ua.

О поражении Путина свидетельствует растущее число украинцев, которые хотят вступить в НАТО.

«До войны, 5 лет назад, лишь 19 процентов украинцев хотели, чтобы мы вступили в НАТО. Теперь их 55 процентов. Это очень устойчивый показатель», - говорит глава МИД.

Успешная Украина - угроза для России, заявил Климкин.

«Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея «русского мира» и «Новороссии», иметь половину Украины как российскую колонию и часть - как российский протекторат. Теперь он аннексировал Крым, часть Донбасса, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл», - подчеркнул министр.