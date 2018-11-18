также в разделеПолитика
Премьер Польши: После запуска «Северного потока-2» Путин может пойти на Киев 1171
Тимошенко не упустила возможность помитинговать в Смеле 53
Климкин: США четко заявили, что Украина будет в НАТО 47
Посла Венгрии вызвали в МИД из-за заявления Орбана 90
Польша против блокирования Венгрией сотрудничества Украины с НАТО 22
Медведчук: Мы выдвинули Бойко в президенты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» 222
Украина обещает жесткую реакцию на перекрытие Азовского моря Россией 63
Посол Польши заявил о прогрессе в историческом диалоге с Украиной 25
Кремль грозит «мерами защиты» из-за задержания Украиной заходивших в Крым судов 78
Нимченко: Для ментальности украинских политиков решение Рабиновича — новшество, но избиратели прекрасно понимают такой шаг 106
Известный блогер шокировал сети своим президентским «рейтингом» 138
Порошенко получил личное послание от премьер-министра Японии 74
Комитет ООН принял обновленный проект резолюции по Крыму 55
Цеголко: Путин вмешивается в выборы в Украине еще до их начала 81
Орбан заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 544
Березовец считает, что Оппозиционная платформа «За життя» победит на выборах 357
«Я вентиль крутить не буду»: Порошенко потребовал немедленно дать отопление Смеле 119
Посол рассказал, кого после президентских выборов поддержат США 105

Россия проиграла войну, потому что потеряла Украину в контексте любого сотрудничества.

«Путин - позволил провести полную рокировку украинского общества», - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время конференции Halifax International Security Forum в Канаде, сообщает Gazeta.ua.

О поражении Путина свидетельствует растущее число украинцев, которые хотят вступить в НАТО.

«До войны, 5 лет назад, лишь 19 процентов украинцев хотели, чтобы мы вступили в НАТО. Теперь их 55 процентов. Это очень устойчивый показатель», - говорит глава МИД.

Успешная Украина - угроза для России, заявил Климкин.

«Путин с самого начала хотел расколоть пополам Украину. Это была его идея «русского мира» и «Новороссии», иметь половину Украины как российскую колонию и часть - как российский протекторат. Теперь он аннексировал Крым, часть Донбасса, но вся Украина, свободная и демократическая, не под российским контролем. В этом плане, он точно уже проиграл», - подчеркнул министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги