Вчера, 17 ноября, в Дергачевском районе Харькоской области в результате ДТП погиб человек, 3 граждан получили травмы различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

ДТП произошло около 20:45 на Окружной дороге в Дергачевском районе. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet. От полученных травм 20-летний водитель Chevrolet погиб на месте, 35-летний водитель и 33-летний пассажир Volkswagen, 33-летняя пассажирка «Chevrolet» с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время водитель Volkswagen задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.