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Жители Смелы Черкасской области, которым Президент Петр Порошенко публично пообещал дать тепло, до сих пор остаются в холодных домах.

Об этом заявила Юлия Тимошенко, которая лично проинспектировала котельные, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

«Мы приехали посмотреть, работают котельные. Сейчас мы в одной из них. Все это обман. Никто не работает, газ не подан на котлы. На самом деле люди продолжают оставаться в холоде», - возмутилась лидер «Батькивщины».

Кроме того, она заявила, что в Смеле периодически пропадает свет, ведь люди вынуждены отапливать дома электроприборами.

«Совести по крайней мере грамм есть? После всех отчетов, что в Смеле пустили тепло, а реально – тепла нет. Мы требуем, чтобы это тепло людям подали», - заявила Тимошенко.

Напомним, 15 ноября  в Смеле начали подавать газ на первые котельные. Ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.

В ночь на 17 ноября в Смеле подключили все котельные, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
ForUm

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