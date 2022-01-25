Глава фракции «Батькивщына», нардеп Юлия Тимошенко провела почти месяц в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе.

По его данным, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

Тимошенко покидает VIP-терминал международного аэропорта "Борисполь" 23 января

ФОТО: МИХАИЛ ТКАЧ, УП