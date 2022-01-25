Глава фракции «Батькивщына», нардеп Юлия Тимошенко провела почти месяц в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе.
По его данным, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.
По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время