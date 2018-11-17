Подозреваемый в убийстве участника Майдана Александра Храпаченко снайпер, о задержании которого стало известно 15 ноября, осуществлял выстрелы из здания клуба Кабинета Министров. Об этом сообщил адвокат семей Героев Небесной Сотни Маркин Галабала, передает Громасдьке.

Адвокат рассказал, что идентифицировать пулю, которой был убит майдановец Храпаченко, помог эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

«Пуля, которой был убит Александр Храпаченко, имела особый разрушительный характер, она в теле потерпевшего разрушилась (взорвалась, - ред.) и поэтому было очень трудно провести баллистическую экспертизу и идентифицировать, из какого оружия она была выпущена. Но наконец в 2018 году, через 4 года после этих трагических событий, эксперт Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз четко указал, что эта пуля была выпущена из снайперской винтовки, закрепленной за бойцом спецподразделения «Омега», который дислоцировался 20 февраля 2014 наверху улицы Институтской, в частности, здания клуба Кабинета Министров», - сообщил Галабала.

Кроме того, по его словам, следователем удалось провести экспериментальные действия со снайперской винтовкой, из которой убили Храпаченко.

«Оружие не было уничтожено, оно даже после увольнения подозреваемого из рядов Национальной гвардии осталось в собственности этого правоохранительного органа. Следователям удалось его изъять, из него было совершено несколько экспериментальных отстрелов, затем эти пули были сравнены с пулей, изъятой из тела Храпаченко, и было установлено, что эта пуля была выпущена из этой единицы оружия, которая была выдана под роспись экс-бойцу «Омеги», - отметил адвокат.

15 ноября в Генпрокуратуре сообщили, что правоохранители задержали снайпера, подозреваемого в убийстве одного участника Майдана 20 февраля 2014. По словам адвоката, снайпер подозревается именно в убийстве майдановца Александра Храпаченко.

Храпаченко – активист Евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в ​​Киеве во время событий 20 февраля 2014. Герой Небесной Сотни, герой Украины.