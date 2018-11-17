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Генеральный директор ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский закрыл услугу предоставления площадей под размещение политической рекламы в отделениях «Укрпошты».

«Я закрыл политическую рекламу в отделениях. Если вы зайдете – вы не увидите политической рекламы – я закрыл ее как услугу. Просто чтобы не решать, кто будет висеть над туалетом, справа, слева. Чтобы почта была почтой. Чтобы люди, когда заходили, ощущали нормальную атмосферу», - заявил Смелянский в эфире «5 канала», передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что хочет сделать из «Укрпошты» нормальную бизнес-компанию, и не считает, что ее отделения должны становиться агитационными пунктами.

При этом, он не видит проблемы с распространением агитационных материалов по почте.

«Разносить – пожалуйста, это наша работа», - подчеркнул он.

В то же время, по словам гендиректора «Укрпошты», он сам просматривает все полит-материалы прежде чем их начинают разносить.
ForUm

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