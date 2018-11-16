Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий заявил, что поместная церковь в Украине - это приманка, на которую УПЦ МП «не клюет», сообщает «Украинская правда».

По его словам, УПЦ МП отвергает попытки соблазнить ее статусом поместной церкви.

«То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием «поместная церковь» - это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией», - сказал Онуфрий.

При этом он добавил, что приверженцы Московского патриархата не должны бояться »поражения от рук ее гонителей».

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы».