Руководитель инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Херсонской области задержан при получении взятки, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Сегодня ГПУ вместе с К СБУ на горячем задержан руководитель ГАСК Херсонской области и его сообщники – главный инспектор и руководитель частного предприятия, которые требовали и получили 4500 долл. за согласование документации», - написал он в Facebook.
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