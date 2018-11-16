В выходные в Украине погодная ситуация стабилизируется, антициклон с севера принесет сухую погоду в большинство областей, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Сегодня сложная погода - в южной части и на Востоке, идут дожди, мокрый снег и сильный ветер. До завтра непогода ослабнет, но полностью осадки не прекратятся. И также задержится порывистый ветер», - написала она в Facebook.

В воскресенье крайний север почувствует приближение атмосферного фронта.

Возможен снег в северных районах Житомирщины, Черниговщины, Киевщины, а также Волыни и Ривненщины.

Однако все же на выходных в большинстве областей Украины осадки маловероятны.

Температура воздуха особо не изменится, ночью 0, -5 градусов, днем ​​0 + 5 градусов.

В Киеве 17 ноября будет сухо, 18 ноября увеличится облачность, на севере Киевщины возможен небольшой снег, мокрый снег.

Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем ​​0 + 2 градуса.

В течение 20, 21 и 22 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья погода в Украине усложнится.

Пройдут осадки, сначала мокрый снег и дождь, потом из-за потепления только дождь. Осадки и ветер могут быть сильными.