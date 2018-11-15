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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Она пришла на две недели раньше относительно климатической нормы, отмечается в сообщении.

13 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3,0° С и по прогнозам Украинского Гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

«Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 ° С свидетельствует о начале метеорологической зимы, которая в этом году пришла в столицу больше чем на месяц раньше прошлогодней, ведь тогда она началась 18 декабря», - отметили синоптики.

Самая ранняя зима пришла в Киев 20 октября в 1920 году, а позняя – 29 января в 2015 году.
ForUm

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