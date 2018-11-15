За сутки правоохранители обнаружили в Славянске 4 бывших боевиков, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Участники незаконных вооруженных формирований были завербованы террористами в 2014 году и дежурили на укреплениях при въезде в город.

В поле зрения полиции попали жители Славянска, которые работали на оккупантов и более четырех лет пытались скрыть свое прошлое.

Полицейские установили 26-летнего мужчину, который рассказал, что после захвата Славянска стал ходить на блокпост террористов и вскоре был ими «завербован». Ему выдали форму и автомат, поставили охранять железнодорожный переезд, находящийся неподалеку от горы Карачун.

Во время активных боевых действий скрывался в окрестных зданиях, после чего продолжал дежурство. За такую ​​«преданность» кураторы однажды даже выдали ему премию – 1,5 тысячи гривен. После освобождения города пособник террористов не поехал со всеми в оккупированный Донецк, а выехал к родственникам в другой регион Украины. А через два года вернулся домой.

Еще трое его «коллег», старшему из которых исполнилось 47 лет, имели похожие истории. Они со спецсредствами дежурили на блокпостах, проверяли документы водителей и пассажиров. Сейчас все сотрудничают с полицией.

По фактам деятельности правонарушителей проводятся досудебные расследования по ч. 2 ст. 260 «Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Экс-боевикам грозит от до 8 лет лишения свободы.