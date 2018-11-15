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Вчера, 14 ноября, в Краматорске Донецкой области произошел пожар в здании ЦУМа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 14:28 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре в здании ЦУМа на ул. Василия Стуса.

На месте происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в подвальном помещении, наблюдалось плотное задымление. Работники и посетители торгового заведения самостоятельно покинули здание.

Пожар был локализован в 15:00 и ликвидирован в 15:03.

От Главного управления привлекались 19 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
ForUm

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