Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявляет, что государственный бюджет на текущий год может быть не выполнен.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

По словам Пацкана, факторами возможного невыполнения бюджета являются рост выплат по внешним долгам в текущем году, невыполнение плана поступлений от приватизации и налогоплательщиков.

«К концу текущего года есть угрозы невыполнения бюджета», - заявил председатель Счетной палаты.

При этом Пацкан отметил, что Кабмин пытается не допустить недофинансирования защищенных статей бюджета.

Как ранее сообщал ForUm, в январе-октябре 2018 года государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 4,8 млрд гривен против утвержденного в законе о госбюджете предельного уровня в сумме 80,6 млрд гривен.