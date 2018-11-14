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В Киеве по состоянию на 13:00 в полицию поступило 294 обращения о ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

«По состоянию на 13:00 по спецлинии 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве», – отметил он.

По словам Тракало, полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. «А учитывая неблагоприятные погодные условия, воздержаться от поездок на большие расстояния и воспользоваться общественным транспортом», – сообщил он, подчеркнув, что столица стоит в заторах.

Напомним, утром 14 ноября в Киеве пошел снег. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.

В связи с ухудшением погоды в Киеве введен спецрежим для курсирования общественного транспорта. 
ForUm

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