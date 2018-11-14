Ночью в Ужгороде загорелись два внедорожника, принадлежащих местному жителю и его жене, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

Сегодня, 14 ноября, в 00:48 поступило сообщение от 51-летнего жителя Ужгорода. Заявитель сообщил о том, что во дворе его дома на ул.Филатова около 00:20 произошло возгорание двух транспортных средств.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции установила, что горели автомобили марки Vоlkswagen Тouаreg и Audi Q7.

Пожар ликвидировали спасатели ГосЧС.

По факту умышленного уничтожения имущества полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз с целью установления причины и обстоятельств возгорания автотранспорта. По делу ведется расследование.

Как сообщает Mukachevo.net, горели машины экс-руководителя СБУ Закарпатья времен Януковича Михаила Феделеша.