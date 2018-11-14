Работа Херсонской теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом почти половину жителей города, восстановлена, сообщил председатель областной государственной администрации Андрей Гордеев.
«22:52 Херсонская ТЭЦ запущена!» - написал он в Facebook.
По его словам, отопление у жителей Херсона появится в квартирах «где-то до пятницы».
Ранее сообщалось, что с 14 до 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс.
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