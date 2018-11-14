также в разделеОбщество
Патриарх Варфоломей обратился к украинцам 11
САП подозревает экс-нардепа Крючкова в отмывании 424 миллионов 14
Подконтрольные Кремлю власти Крыма продают санаторий «Ливадия» 19
Названо имя митрополита, не поддержавшего постановление Собора УМЦ МП 104
СМИ узнали имена иерархов УПЦ МП, приехавших к Порошенко 148
ДТП в Харькове: Адвокат Дронова заявил отвод экспертам 90
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена 90
13 ноября. Картина дня 124
Украинские ученые впервые за 17 лет отправились исследовать Южный океан 51
В Ирпене двое подростков насмерть забили бездомного 40
УПЦ МП против переименования своей церкви 44
На территории арсенала в Ичне нашли БПЛА 42
Херсонские школьники идут на вынужденные каникулы 39
Мужчина вез из оккупированного Донбасса похищенные пломбы ЦИК 29
Фейк и давление: Минюст прокомментировал дела против Яценюка и Петренко 46
Две трети украинцев считают РФ агрессором 31
УПЦ МП разрывает отношения с Константинопольским патриархатом 100
В Горловке увольняют бюджетников, отказавшихся голосовать на «выборах» 87

Работа Херсонской теплоэлектроцентрали, которая обеспечивает теплом почти половину жителей города, восстановлена, сообщил председатель областной государственной администрации Андрей Гордеев.

«22:52 Херсонская ТЭЦ запущена!» - написал он в Facebook.

По его словам, отопление у жителей Херсона появится в квартирах «где-то до пятницы».

Ранее сообщалось, что с 14 до 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен​​ образовательный процесс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги