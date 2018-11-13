С 14 по 17 ноября в херсонских школах из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен ​​образовательный процесс. Ученики 13 школ, поставщиком теплоносителей которых является АО «Херсонская ТЭЦ», идут на вынужденные каникулы, сообщает сайт города.

Выполнение в полном объеме учебных планов и программ состоится путем уплотнения программного материала в школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-техническом лицее, Центре образования молодежи, спецшколе №1.

Учреждения дошкольного образования (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах. Детей, которые не будут посещать детские сады в период отсутствия центрального теплоснабжения, можно считать отсутствующими по уважительным причинам.

По состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ так и не предоставила тепло в учебные заведения города.