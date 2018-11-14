Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что США не могут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», пишет Коммерсант.

«Ну, вы же все сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим»,— заявил он Коммерсанту.

Вчера, 13 ноября, американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет «множество инструментов» для остановки «Северного потока-2». Он добавил, что этот проект поставит Европу и США в уязвимое положение.

Представители администрации США неоднократно выступали против «Северного потока-2», по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию наряду с уже существующим газопроводом «Северный поток». Ожидается, что новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.