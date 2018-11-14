Министерство обороны Норвегии во вторник, 13 ноября, заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой работы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Как сообщает DW, министерство обороны Норвегии заявило, что оно «информировано относительно того, что препятствия зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября и что они сгенерированы российскими силами на Кольском полуострове».

При этом агентство отмечает, что сбой сигнала GPS, вероятно, не привел к инцидентам. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, заявил, что «методы атак в киберпространстве, электронные методы используются все чаще», а также что Североатлантический альянс «подходит к этим вопросам со всей серьезностью».



Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что в стране будет проведено расследование относительно возможного вмешательства России в работу спутниковых навигационных систем GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии. По словам Сипиля, «целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям».

9 ноября финский портал телерадиовещания Yle сообщал, что в Лапландии нарушена работа GPS. Военные Финляндии предупредили Центр авианавигации страны о вмешательстве в работу GPS.

Напомним, учения НАТО стартовали 25 октября. В них приняли участие военнослужащие из 31 страны, включая Финляндии и Швеции, которые не являются членами НАТО.