Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля назвал преднамеренным крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, произошедший в ноябре во время учений НАТО Trident Juncture.

В интервью Yle премьер заявил, что, «вполне возможно, что Россия стоит за этим», сообщает Медуза.

Он назвал это «посланием всем странам», которые участвовали в учениях.

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто осуществил помехи. «Я верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства», — сказал он.

В конце октября, в первый день учений НАТО Trident Juncture, сбой в работе GPS произошел в Норвегии. В сентябре 2017 года в Норвегии также регистрировали похожий сбой — во время российских учений «Запад-2017».