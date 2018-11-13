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Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов, в городе Ичня обнаружен квадрокоптер «Фантом», сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено. БПЛА передали сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица – задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Были эвакуированы более 12 тысяч человек.

24 октября руководитель гашения пожара на 6 арсенале Минобороны объявил его ликвидацию.
ForUm

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