также в разделеОбщество
Фейк и давление: Минюст прокомментировал дела против Яценюка и Петренко 10
Две трети украинцев считают РФ агрессором 13
УПЦ МП разрывает отношения с Константинопольским патриархатом 34
В Горловке увольняют бюджетников, отказавшихся голосовать на «выборах» 36
Завтра в Украине выпадет до 6 см снега 32
Почти 900 заключенных в ОРДЛО просят перевода на подконтрольную территорию 19
В Северодонецке сорвали отопительный сезон 19
Одесский застройщик вводит новый формат общения с инвесторами 21
Украина экстренно созывает ТКГ из-за «выборов» на Донбассе 561
По факту проведения «выборов» в ОРЛО завели уголовное дело 25
Воевавший на стороне боевиков россиянин получил 10 лет тюрьмы 30
«Ничтожное событие»: ВР не будет реагировать на «выборы» в ОРДЛО 21
Продана вызвали в САП, но он уехал за границу 18
На Кировоградщине над военным арсеналом засекли беспилотник 27
Из-за отсутствия отопления в Смеле открыто уголовное производство 20
Все котельные Кривого Рога возобновили работу 46
Руководителей МАУ подозревают в присвоении 10 миллионов 25
По факту отсутствия отопления в Кривом Роге завели уголовное дело 30

Мужчина пытался провезти в автомобиле из оккупированного Донбасса похищенные пломбы Центризбиркома, которые боевики захватили во время организации выборов президента в 2014 году.

Он был задержан на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, сообщает Госпогранслужба.

Мужчину вместе с находкой передали сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.

Как отметил заместитель руководителя секретариата ЦИК Сергей Дубовик, номерные пломбы ЦИК, изъятые пограничниками, были захвачены боевиками во время организации выборов, но не использовались на так называемых «выборах» в «ДНР». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1565 грн.
7
Теги