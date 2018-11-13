Мужчина пытался провезти в автомобиле из оккупированного Донбасса похищенные пломбы Центризбиркома, которые боевики захватили во время организации выборов президента в 2014 году.

Он был задержан на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, сообщает Госпогранслужба.

Мужчину вместе с находкой передали сотрудникам СБУ для выяснения обстоятельств.

Как отметил заместитель руководителя секретариата ЦИК Сергей Дубовик, номерные пломбы ЦИК, изъятые пограничниками, были захвачены боевиками во время организации выборов, но не использовались на так называемых «выборах» в «ДНР».