Во временно оккупированной Горловке начались увольнения бюджетников, отказавшихся накануне принимать участие в «выборах» главаря «ДНР», сообщают «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированной Горловки в соцсетях сообщают, что оккупационные «власти ДНР» начали увольнения бюджетников, отказавшихся идти на «выборы».

Перед выборами людей долго шантажировали, угрожая увольнениями. Теперь некоторые из рискнувших проигнорировать угрозы, столкнулась с их воплощением – людей увольняют: «Горловка Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, отказавшихся идти на «выборы». Угрозы дырявых увольнять нелояльных, оказались не пустыми угрозами».

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Во время «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября бюджетникам рассылали смс-сообщения с угрозами.