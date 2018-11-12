Во время «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября бюджетникам рассылали смс-сообщения с угрозами. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.



«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября с.г. под видом т.н. «выборов глав ДНР/ЛНР и депутатов народных советов республик» российские оккупационные администрации прилагали значительные усилия для приведения к власти своего «марионеточного режима», – отметил он.

Так, по словам Гуцуляка, помимо масштабной агитации в местах размещения избирательных участков, якобы за счет т.н. «республиканского руководства», происходила продажа продуктов питания по сниженной стоимости, в частности: социальный хлеб - 5 российских рублей (обычная стоимость 10 рублей); мясо птицы - 55 рублей (обычная стоимость 105 рублей). Гражданам, нуждающимся в социальной защите, (пенсионеры, инвалиды) на избирательных участках выдавались бесплатные продуктовые наборы (крупы, хлеб, консервы).

«Кроме того, сотовым оператором связи «Лугаком» направлялись сообщения абонентам о возможности получения вблизи избирательного участка бесплатной карточки пополнения счета на сумму 50 или 100 рос. рублей в случае участия в «волеизъявлении». В то же время на работников бюджетной сферы осуществлялось психологическое воздействие путем отправки СМС-сообщений с угрозами увольнения с рабочих мест в случае отказа от голосования и неявки на избирательные участки», – подчеркнул он.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.