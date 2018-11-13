КП «Киевтеплоэнерго » приняло решение не менять до нового года тарифы на производство тепловой энергии, сообщает пресс-служба компании.

«В связи с повышением цены на природный газ КП «Киевтеплоэнерго» инициировало общественное обсуждение по корректировке действующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Проект касался тарифов на производство тепловой энергии для категории «население» и «религиозные организации», которые были предложены на декабрь 2018 года. Однако учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЕКП, 30 календарных дней, КП «Киевтеплоэнерго» приняло решение, что до конца 2018 данные тарифы меняться не будут», – сказано в сообщении.

В КП отметили, что, выполняя рекомендации НРКЭКУ, «Киевтеплоэнерго» начало процедуру расчетов экономически обоснованного уровня тарифов. Корректировка касается исключительно топливной составляющей (природный газ). Другие статьи затрат, которые учтены в себестоимости, остаются неизменными. Действующие тарифы КП «Киевтеплоэнерго» также остаются неизменными.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

По данным КГГА, в Киеве в октябре-ноябре будут приходить платежки со старой ценой за тепло, поскольку процедура изменения тарифов требует времени.