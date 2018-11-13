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В субботу, 10 ноября, в селе Сарнув Силезского воеводства Польши автомобиль сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. Двое из них погибли на месте, а третью госпитализировали, сообщает Польское радио.

ДТП произошло вечером на освещенном пешеходном переходе. Женщин, которые переходили по пешеходному переходу, сбил автомобилем марки Hyundai Tucson 36-летний житель Силезского воеводства.

По словам полиции, после удара авто одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья упала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехала позади Hyundai Tucson. Последнюю, 46-летнюю женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя женщины.

Не сразу удалось установить личности пострадавших женщин. Сейчас известно, что все они - гражданки Украины.

Водитель Hyundai Tucson был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков.

О выдвижении обвинений водителю в понедельник, 12 ноября, сообщил представитель Уездной комендатуры полиции в Бендзин Павел Лотоцкий. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.
ForUm

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