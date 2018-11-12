Центральная избирательная комиссия отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что страны мира осудили проведение фейковых выборов на оккупированной Россией территории Донбасса.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявляет, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса, состоявшиеся 11 ноября без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.

Организаторы «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу. Об этом заявил глава Службы безопасности Украингы Василий Грицак.

Суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Без 100% обеспечения субсидиями тех, кто их реально нуждается, Президент Петр Порошенко не подпишет госбюджет-2019 года.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте.

Из 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делах даже не произошло подготовительное заседание.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него состоялось краткое общение с президентом США Дональдом Трампом в Париже.