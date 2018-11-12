Без 100% обеспечения субсидиями тех, кто их реально нуждается, Президент Петр Порошенко не подпишет госбюджет-2019 года. Об этом он заявил на Совете регионального развития, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В контексте вопроса о тарифах есть неотложные тактические задачи, которые надо решить в течение месяцев и недель. Я общался с правительством и моя принципиальная позиция – защитить людей и усовершенствовать и расширить систему субсидий, увеличить средства на ее выполнение», - подчеркнул Порошенко.

«Принципиальная позиция – ни один бедный и ни один незащищенный человек точно не должен пострадать. Ни одна бедный и ни одна незащищенный человек не должен платить больше», - добавил он.

«Мы имеем четкое понимание, что мы именно в таком направлении и будем действовать. Более того, есть принципиальная позиция по монетизации субсидий. Что это такое? Бедный человек экономит деньги, бедный человек устанавливает с помощью государства систему энергоэффективности, меньше потребляет газа, он должен иметь возможность получить деньги за экономию», - отметил Порошенко.

«Сейчас надо на 100% обеспечить субсидиями тех, кто в них реально нуждается», - подчеркнул Президент. «И это не просто мой призыв, а это принципиальная позиция по формированию бюджета 2019 ко второму чтению. Подчеркиваю отдельно, если этой позиции не будет в бюджете, если не будут учтены позиции Президента при подготовке в парламенте, я бюджет этот не подпишу. Сделаю то, что никогда не делал», - сказал Порошенко.

Президент особо подчеркнул, что это его главное требование к бюджету на 2019 год. При этом он призвал областные государственные администрации, городских и сельских голов подключиться к совершенствованию этой системы. «Не сидеть в стороне, что это позиция только правительства. Это позиция наша общая, это позиция власти. Надо подключиться к совершенствованию этой системы и дойти до каждого дома и не пропустить ни одной семьи, которая имеет законное право на субсидию. Помочь защитить людей», - добавил он.

Он сообщил, что такой возможностью уже пользуются 1 млн 300 тыс. домохозяйств, и «этот круг правительство и в дальнейшем должно расширять».

Напомним, правительство заложило в проект госбюджета на 2019 год 55 млрд гривен на субсидии для граждан, нуждающихся в помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.