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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что страны мира осудили проведение фейковых выборов на оккупированной Россией территории Донбасса. Об этом он сказал на встрече с представителями СМИ в ходе рабочего визита во Францию, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я призвал страны мира отреагировать на это. И сегодня вы видели реакцию, когда абсолютное большинство наших партнеров – это и Европейский Союз, и США, и Канада, и отдельные страны-члены Европейского Союза, начиная от Великобритании и заканчивая Германией, начиная от Франции и заканчивая Испанией, начиная от Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Румынии... Очень жесткое заявление наших партнеров из Польши, которые призывали к введению новых санкций», - отметил Порошенко.

«Эта реакция совершенно четко утверждает, что с одной стороны – эти выборы никем не будут признаны. Это грубое нарушение Минских договоренностей. С другой стороны, призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих выборов», - подчеркнул Президент.

Он поблагодарил партнеров Украины за такое проявление солидарности и единства с нашей страной.

Напомним, НАТО не признает «выборы» в самопровозглашенных «Донецкой/Луганской народных республиках». 

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению 11 ноября псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей Украины.
ForUm

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