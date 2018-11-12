Организаторы «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу. Об этом заявил глава Службы безопасности Украингы Василий Грицак, сообщает пресс-центр СБУ.

По его словам, после опубликования Службой заранее определенных кураторами из Кремля результатов фейковых выборов, так называемые избиркомы продолжили играть с «цифрами». «Сегодня в восемь утра в «ДНР» отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В выборах якобы приняли участие 1,6 миллиона человек с явкой ​​более 80%. Всего в «ДНР», по данным террористов, работало 408 избирательных участков. То есть по 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика - за час, если верить «избиркомам», голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейкового действа успевал отдать свой голос», – заявил глава СБУ.

«Неудивительно, что благодаря такому «молниеносном волеизъявлению» оккупанты не менее молниеносно нарисовали необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину – 60,9% голосов, Пасичнику – 68,4%. Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает», – подытожил Грицак.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.