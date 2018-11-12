Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявляет, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса, состоявшиеся 11 ноября без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными. Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте ПА ОБСЕ в связи с проведением так называемых «выборов» на оккупированной территории Донбасса, сообщает УНИАН.

«Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и давно призывает к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, что остается лучшим путем к долгосрочному урегулированию конфликта на востоке Украины», - заявил Церетели.

«По этой причине я глубоко сожалею, что лидеры сепаратистов, контролирующих часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали много призывов международного сообщества, чтобы на выходных эти «выборы» были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны. Также без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными», - подчеркнул президент ПА ОБСЕ.

«Выборы», проведенные 11 ноября, были незаконными и провокационными. Такие шаги, как эти, только ведут к препятствованию выполнению Минских соглашений, и их следует избегать. Я настоятельно призываю все стороны возобновить усилия в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы, чтобы способствовать конструктивным переговорам», - отметил Церетели.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.