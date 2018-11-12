Президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте. Об этом он заявил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.

Порошенко отметил, что одним из ключевых элементов его деятельности на посту президента является реформа децентрализации. «Помните, как все скептически улыбались, что все это обещают, но деньги из центра никто никогда не отдаст, но это была принципиальная позиция моя и правительства. Кстати, мы подготовили изменения в Конституцию, которые должны обеспечить конституционную поддержку изменениям к децентрализации», - заявил он.

«Сегодня я могу отметить, в связи с тем, что прошли незаконные «выборы» вчера на оккупированных территориях, в связи с тем, что Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских договоренностей - те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в Конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление в защиту децентрализации, обеспечив им конституционный фундамент. Не успеваем это сделать с 1 января 2019 года, поскольку это требует двух сессий, сделаем с 1 января 2020-го или 2021 годов, но наше движение вперед должно быть таким, когда никто нас не остановит», - отметил Порошенко.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.