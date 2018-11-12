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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него состоялось краткое общение с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

«Вам удалось пообщаться с Трампом?» - выкрикнули журналисты президенту, покидающему обед в Елисейском дворце.

«Да», - ответил Путин, передает Интерфакс.

Однако ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у двух президентов не было возможности переговорить.

Ранее предполагалось, что лидеры РФ и США окажутся рядом за одним столом во время обеда, однако в последний момент организаторы изменили рассадку, посадив Путина между председателем Еврокомиссии и Генсеком ООН.

Как пояснял российский лидер, полноформатную встречу с Трампом было решено не проводить, чтобы не нарушать график мероприятий. Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что французская сторона «достаточно настойчиво» просила не проводить такие переговоры.

Между тем Кремль сообщает, что Путин также пообщался с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху в кулуарах Елисейского дворца.
ForUm

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