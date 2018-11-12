Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.

Об этом онсообщил журналистам перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

«Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов - УНИАН) в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают гражданство», - заявил он, добавив, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.



Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. Процедура сопровождается бокалом шампанского в честь получения второго гражданства и инструкциями – не сообщать о получении документов украинской власти.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время переговоров в штаб-квартире ООН с венгерским коллегой Петером Сийярто 26 сентября официально сообщил о требовании отозвать консула Венгрии в украинском Берегово или он будет выслан из страны.

В свою очередь в МИД Венгрии заявили, что не будет отзыватьсвоего консула из Закарпатья.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон-грата в Украине.