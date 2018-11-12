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Из 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делах даже не произошло подготовительное заседание.

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе НАБУ, этот «антирейтинг» возглавляет так называемое дело «тернопольских прокуроров». Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд – с 11 ноября 2016 года.

Другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО «Государственная продовольственно-зерновая компания», «путешествует» по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева.

Итак, пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождения от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений.

Причины отложения и переносов заседаний разные: объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуска участников процесса.

«Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства. Именно поэтому его скорейшего создания требуют и украинское общество, и международные партнеры», - подчеркнули в НАБУ.
ForUm

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